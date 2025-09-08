Заседание отложили до 7 октября

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края 7 октября продолжит рассмотрение иска межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании более 1,5 млрд рублей с регионального оператора по обращению с ТКО "Эко-транспорт" за организацию в Назаровском районе региона незаконной свалки опасных отходов. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел по итогам судебного заседания в понедельник, 8 октября.

Ранее пресс-служба суда сообщала, что в июле этого года в арбитраж поступил иск от Енисейского управления Росприроднадзора о взыскании 1,535 млрд рублей с регионального оператора. Специалисты ведомства обнаружили в почве на месте свалки превышение мышьяка в 70 раз, ртути - в 1,7 раза

"Судебное заседание отложено до 10:00 (06:00 мск) 7 октября 2025 года", - говорится в картотеке. Согласно данным картотеки, в начале сентября компания "Эко-транспорт" приобщила дополнительные материалы.

По данным истца, площадь несанкционированной свалки составляет 26,8 тыс. кв. м. Отходы относятся к IV классу опасности. Свалка находилась в 2 км от поселка Сохновка.

Компания "Эко-транспорт" основана в 2014 году. Предприятие занимается сбором, транспортировкой и захоронением твердых коммунальных отходов. По итогам конкурсного отбора с 2019 года компания стала регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинской и Назаровской технологических зон Красноярского края.