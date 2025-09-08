Это связано с ограничением работы мобильного интернета из-за атак украинских БПЛА

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Телекоммуникационные компании зафиксировали повышение спроса на подключение проводного интернета в июле и августе в регионах юга РФ, где на текущий момент ограничена работа мобильного интернета из-за атак украинских БПЛА. Это следует из данных, опубликованных в докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

Власти регионов юга России ограничивают работу мобильного интернета для обеспечения безопасности: высокоскоростной мобильный интернет может быть использован ВСУ для дистанционного управления беспилотниками при организации атак. В период отключений пользователям остаются доступными звонки по сотовой связи и отправка смс-сообщений. На данный момент ограничения затрагивают Ростовскую область, Краснодарский край, Адыгею, Волгоградскую и Астраханскую области, а также Республику Крым и Севастополь.

"По оперативным данным, в июле - августе рост потребительской активности несколько ускорился по сравнению с июнем. <...> В сегменте услуг региональные телекоммуникационные компании отмечали повышенный спрос на подключение проводного интернета", - говорится в материалах.

Для решения проблемы с периодическим отсутствием мобильного интернета, в частности, в Ростовской области создали точки коллективного доступа к Wi-Fi. Власти региона совместно с компанией "Яндекс" разместили информацию о расположении общедоступных точек Wi-Fi на сервисе "Яндекс карты". В Крыму на фоне ограничений мобильные операторы "Волна" и "Миранда" ввели меры поддержки своих абонентов.