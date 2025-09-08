Логистический центр Wildberries в Шушарах начал прием поставок

Его площадь составляет 106 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Складской комплекс Wildberries на территории поселка Шушары в Санкт-Петербурге стал доступен для приема товаров, сообщили в объединенной компания Wildberries & Russ (РВБ).

"РВБ объявляет о начале приема поставок на логистический комплекс в Шушарах. С 8 сентября склад доступен для приема товаров по модели продаж "Маркетплейс" (со склада продавца)", - сказано в сообщении.

При работе по этой модели продавцы доставляют товар на склад сразу после получения заказа, после чего он направляется в пункт выдачи, указанный пользователем, отметили в компании.

По данным пресс-службы, площадь логистического центра составляет 106 тыс. кв. м. При полном запуске его вместимость достигнет 58 млн товаров. В операционной зоне комплекса установлено современное оборудование. Также в ближайшее время планируется установка дополнительных многоуровневых стеллажных конструкций и трехуровневого автоматического сортировочного конвейера с ожидаемой производительностью до 1,5 млн товаров в сутки.

Логистический комплекс в Шушарах станет одним из ключевых элементов транспортной цепочки, обеспечивая эффективное соединение Северо-Западного федерального округа с Центральным регионом и другими частями страны, добавили в компании.

13 января 2024 года на складе онлайн-ретейлера в поселке Шушары в Санкт-Петербурге возник пожар. Возгорание произошло на площади 70 тыс. кв. м, пожару был присвоен пятый уровень сложности. На момент начала пожара в здании находились 1,2 тыс. человек, никто не погиб.