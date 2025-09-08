В Нижнем Новгороде "Яндекс драйв" запустится в сентябре

Пользователи из региона уже могут регистрироваться в каршеринге

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Яндекс драйв" в сентябре заработает в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В сентябре в Нижнем Новгороде начнет работу "Яндекс драйв". Пользователи уже могут регистрироваться в каршеринге через приложение "Драйва" или "Яндекс Go", - говорится в сообщении.

Обо всех подробностях использования сервиса станет известно в день запуска, добавили в компании.

Ранее сервис анонсировал старт работы в Ижевске. "Яндекс драйв" также работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Калининграде, Перми и Челябинске.