Генеральный директор организации Рафаэль Гросси выразил надежду, что это произойдет в течение несколько дней

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает через несколько дней договориться с властями Ирана о восстановлении в полном объеме своего присутствия в стране. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси на открытии очередной сессии ее Совета управляющих.

"Моя искренняя надежда состоит в том, что в течение следующих нескольких дней нам (агентству и Ирану - прим. ТАСС) удастся прийти к успешному разрешению дискуссий, что поспособствует возобновлению нашей обязательной работы с Ираном", - отметил он.