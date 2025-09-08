Компания может сделать это до 9 февраля

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Суд швейцарского кантона Цуг продлил компании Nord Stream 2 AG - оператор "Северного потока - 2" - срок расчетов по долгам с мелкими кредиторами.

"Срок погашения задолженности перед всеми мелкими кредиторами и направления соответствующих платежных документов в кантональный суд Цуга, установленный решением от 9 января 2025 г. и продленный решением от 9 мая 2025 г. до 9 сентября 2025 г., продлевается до 9 февраля 2026 года", - сообщается на сайте суда.

Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.

3 июня 2025 года мировое соглашение компании Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока - 2") и ее кредиторов официально вступило в силу. Общее собрание кредиторов состоялось 15 апреля, а 30 апреля они утвердили согласованный текст мирового соглашения. 9 мая соглашение было утверждено судом Швейцарии. Позднее "Газпром" сообщил, что решение не было обжаловано в установленный срок, поэтому оно вступило в силу, а мораторий на банкротство организации прекращен. Швейцарская фирма Transliq AG, которая выступает временным административным управляющим Nord Stream 2 AG, должна контролировать исполнение мирового соглашения и ежегодно до 31 января (с 2026 года) представлять в суд отчет с копиями финансовым инвесторам и акционеру.