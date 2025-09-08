Министр энергетики Сергей Цивилев упомянул среди таких мер, в частности, отсрочку по налоговым платежам и реструктуризацию банковских кредитов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Подкомиссия рассмотрела оказание индивидуальных мер поддержки более чем 42 угольным предприятиям РФ. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

По его словам, программа по поддержке угольной отрасли включает в себя широкие меры. В том числе отсрочку по налоговым платежам и реструктуризацию банковских кредитов. "Отдельная была программа, и она действует. Это на подкомиссии под руководством [министра финансов РФ] Антона Германовича Силуанова. Это рассмотрение индивидуальных программ для каждого отдельного предприятия, которое находится в самом тяжелом положении. Более 42 предприятий прошло через эту программу", - сказал он.