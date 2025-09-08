Фирма будет заниматься предоставлением информационных услуг и вести деятельность информагентств, следует из реестровых данных

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Представительство американской компании TWP Ukraine LLC, бенефициарным владельцем которого указан основатель Amazon миллиардер Джефф Безос, зарегистрировано в Киеве, оно может заняться сбором данных пользователей интернета. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные из реестра украинских компаний.

Как следует из данных реестра, компания в Киеве будет заниматься предоставлением информационных услуг и вести деятельность информационных агентств. При этом, как отмечает РБК-Украина, регистрация дочки компании Безоса в Киеве может быть связана с аналитикой данных, в том числе TWP Ukraine LLC может собирать и анализировать публичные данные о рынках Восточной Европы, потребительские тренды и поведение пользователей.

Агентство уточняет, что представительство компании расположено в офисном здании возле Киевского апелляционного суда. Сама материнская компания зарегистрирована в 2024 году в США, офис находится в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

В реестровых данных Безос указан как владелец 99,9% уставного капитала, при этом миллиардер не имеет прямого решающего влияния в компании. Представительством в Киеве будет руководить адвокат Максим Махиня. Когда компания начнет свою работу на Украине, не уточняется.