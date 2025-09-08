НСА: аграрии Юга России застраховали под уборку урожая в 2025 году 4,3 млн га

Застрахованы все культивируемые группы сельхозкультур, за исключением бахчевых

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 4,3 млн га посевов по данным анализа, проведенного Национальным союзом агростраховщиков (НСА), застраховано аграриями Юга России под урожай 2025 года. Из них свыше 3,2 млн га - в Южном федеральном округе (ЮФО) и 1,1 млн га - в Северо-Кавказском (СКФО), сообщила пресс-служба НСА.

"Аграрии Юга России застраховали под урожай 2025 года более 4,3 млн га посевов - 3,2 млн га в Южном федеральном округе и 1,1 млн га - в Северо-Кавказском. Хозяйства южных регионов страховали все культивируемые группы сельхозкультур, за исключением бахчевых. Преимущественным интересом у них пользуется страхование озимых культур, на которые приходится 81% застрахованных площадей", - говорится в сообщении.

О ситуации в регионах

В ЮФО озимые культуры застрахованы на площади 2,6 млн га, яровые - на 655 тыс. га, в страховании урожая с господдержкой приняли участие все аграрные регионы округа. По величине застрахованных площадей лидируют главные аграрные регионы, вошедшие в список ведущих регионов РФ - Ростовская область (1,2 млн га), Краснодарский край (1,1 млн га) и Волгоградская область (664 тыс. га). Планку в 100 тыс. га "перешагнула" также Республика Крым, где застраховано 146 тыс. га.

"Ведущие регионы, по оценке НСА, обеспечили и относительно высокий уровень охвата посевов страховой защитой: впереди - Краснодарский край с охватом около 30%, Ростовская область - 25%, Волгоградская область - 20%, к этим показателям уже приближается и Республика Крым", - цитирует президента НСА Корнея Биждова пресс-служба.

В СКФО страхование озимых культур осуществлено на площади 933 тыс. га, яровых - на 178 тыс. га. Высокие объемы обеспечил Ставропольский край, где сельхозпроизводители защитили почти 1,1 млн га, в лидерах округа также Чеченская Республика (27 тыс. га) и Кабардино-Балкарская Республика (16 тыс. га). Участие в страховании сельхозкультур с господдержкой приняли все регионы СКФО, кроме Республики Ингушетия. Уточняется, что Ставропольский край в текущем сезоне стал одним из общероссийских лидеров по охвату посевов страхованием, обеспечив защиту около 35% посевных площадей, а в остальных регионах СКФО охват пока ниже 10%.

Президент НСА резюмировал, что и прошлый, и текущий сезон стали относительно неблагоприятными для аграриев Юга России на значительной части территорий. За 7 месяцев 2025 года аграриям ЮФО и СКФО перечислено почти 4 млрд рублей страховых выплат за гибель урожая, застрахованного с господдержкой.

По данным НСА на 1 августа, в России под уборку урожая в текущем сезоне застраховано на условиях господдержки 15,3 млн га в 72 регионах. Из них озимые культуры составляют 6,6 млн га, яровые - 8,7 млн га.