Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с 29 июля

По данным на 13:40 мск, валюта росла на 10,1 копейки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Курс юаня на Московской бирже превышал 11,5 рубля впервые с 29 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:40 мск, юань рос на 10,1 копейки - до 11,502 рубля. К 13:55 мск юань замедлил рост и находился на уровне 11,4895 рубля (+8,85 копейки).

В это же время индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 914 пунктов (+0,43%), индекс РТС рос на 0,43%, до 1 125,58 пункта.

Ранее днем курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 82 рубля впервые с 30 июля 2025 года, курс евро превысил 96 рублей впервые с 14 апреля 2025 года.