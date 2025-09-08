Торговые точки "Заряд от Магнита" состоят из кухни, пекарни, кофейной станции и зоны для гостей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Магнит", один из ведущих ретейлеров России, планирует до конца 2025 года открыть 150 магазинов "Заряд" формата ultra-convenience. Об этом сообщила руководитель управления по собственному производству и готовой еде формата ultra-convenience компании "Магнит" Мария Дмитриева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной актуальным проблемам отрасли готовой еды и всероссийской конференции "Пищевка3D: Индустрия готовой еды", которая пройдет в Сочи 24-26 сентября.

"150 магазинов до конца года мы планируем. Понятное дело, что это цифра может как-то меняться. <…> Планы по выходу в регионы пока довольно рано озвучивать. Потому что все будет зависеть и от наличия производств, и от емкости рынка. Единственное, что я могу сказать, что это, в первую очередь, города-миллионники", - сказала Дмитриева.

Как пояснила Дмитриева, магазин формата ultra-convenience - это магазин у дома, площадью 100-120 кв. м, где есть товары первого выбора.

В августе текущего года компания открыла в Москве первый магазин формата ultra-convenience под новым брендом "Заряд от Магнита" с фокусом на готовую еду, кофе и снеки. Несмотря на компактную площадь в 100 кв. м, магазин вместил полноценную кухню, собственную пекарню, кофейную станцию и удобную зону для гостей.