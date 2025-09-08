FT: КНР готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ

По информации газеты, изначально подобную эмиссию ограничат двумя или тремя организациями, одной из них называют Росатом и его дочерние предприятия

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Китай готовится открыть свой рынок облигаций для крупных российских энергетических компаний. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, речь идет об изменении политики Пекина, которая отражает укрепление дипломатических связей между двумя странами. Два источника сообщили изданию, что финансовые регулирующие органы Китая на встрече, состоявшейся в августе в городе Гуанчжоу на юге КНР, сообщили руководителям крупных российских энергетических компаний, что поддержат их планы выпустить на китайском рынке облигации, номинированные в юанях.

Собеседники газеты сообщили, что изначально подобная эмиссия будет ограничена двумя или тремя компаниями. Среди одной из них Financial Times называет Росатом и его дочерние предприятия.

Издание указывает на то, что сразу несколько российских компаний получили кредитные рейтинги Китая. Среди них называются дочерняя структура Росатома - "Атомэнергопром", поставщик СПГ "Новатэк", компания "Зарубежнефть".

5 сентября китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило "Газпрому" высокие долгосрочные кредитные рейтинги. Компании присвоен рейтинг "А-i", по национальной шкале Китая - "ААА" (наивысший); прогноз - стабильный.