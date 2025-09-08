При этом на внутреннем рынке активных обсуждений нет, отметил генеральный директор группы Сергей Александровский

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" не останавливает обсуждение заключения договоров по передаче самолета в "мокрый" лизинг (аренду воздушного судна вместе с экипажем) с отечественными и иностранными авиакомпаниями. Об этом сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский на полях прошедшего Восточного экономического форума.

"Да, не останавливаются, в том числе и с иностранными", - отметил он.

При этом, по словам Александровского, на внутреннем рынке сейчас активных обсуждений нет.

Механизм "мокрого" лизинга доступен для российских авиакомпаний на внутренних авиаперевозках с сентября 2024 года. Авиакомпания "Аэрофлот" уже взяла в аренду у iFly три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 вместе с экипажами. Тогда в "Аэрофлоте" отмечали, что на первом этапе авиаперевозки на самолетах iFly буду выполняться между Москвой и Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском и Южно-Сахалинском.

Х Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме приняли участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.