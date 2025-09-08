Как отметил Олег Казанов, запасов хватит на все времена при геологоразведке и их воспроизводстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Нефти в России хватит на любой период времени при активности недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов, сообщил в интервью ТАСС глава Роснедр Олег Казанов.

"Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов", - сказал он.

Казанов отметил, что из 31 млрд тонн запасов нефти РФ сейчас подготовленными являются только 19 млрд, а неподготовленные составляют 12 млрд тонн. "При этом в процессе перевода в доказанные они обычно уменьшаются. Кроме того, из 19 млрд тонн доказанных запасов не все из них в текущей экономической ситуации могут быть экономически рентабельными для добычи. По нашим подсчетам, из 19 млрд тонн только 13 млрд окажутся реально пригодными к рентабельной разработке в текущих ценовых и налоговых условиях. В результате мы получаем уже не 31 млрд тонн, а 13 млрд тонн запасов нефти", - отметил он.

По словам главы Роснедр, если разделить эту цифру на примерную годовую добычу, то получится, что у нас обеспеченность запасами нефти составляет 25 лет.

"Но хотим ли мы остаться без запасов к 2051 году? Даже для поддержания текущего уровня добычи нам нужно иметь постоянный переходящий остаток запасов в 13-15 млрд тонн нефти, которые должны быть уже подготовленными рентабельными запасами. Поэтому нам и нужна непрерывная геологоразведка", - сказал Казанов.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск 10 сентября.