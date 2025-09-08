BrahMos Aerospaсe ожидает получить новые заказы в ближайшие месяцы

Речь идет "прежде всего о контрактах внутри страны", отметил управляющий директор СП с российской стороны Александр Максичев

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace ожидает получить новые заказы на свою продукцию в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор СП с российской стороны Александр Максичев.

По его словам, индийско-пакистанский конфликт в мае текущего года "показал эффективность производимого компанией оружия". "И мы надеемся, что в ближайшие даже не годы, а месяцы мы получим новые заказы. Работа в этом направлении уже ведется", - отметил Максичев.

Как указал представитель компании, речь идет "прежде всего о контрактах внутри страны". "Иностранные партнеры естественно подтянутся, они тоже внимательно наблюдают за нашей деятельностью. Мы уже ведем достаточно плодотворные переговоры с другими иностранными заказчиками и надеемся на быстрый исход", - сказал собеседник агентства.

Ранее власти Индии и представители вооруженных сил высоко оценили эффективность ракет BrahMos, которые республика применила во время операции "Синдур", начатой в ответ на произошедший 22 апреля теракт в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). В ночь на 7 мая ВС Индии нанесли удары по девяти связанным с террористами целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны договорились о прекращении огня и рассмотрении возможности сокращения численности войск на границе.

BrahMos разработана российским НПО машиностроения и Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research & Development Organisation) Минобороны Индии. В 1995 году для производства ракеты создано совместное предприятие BrahMos Aerospace. Сейчас ракета выпускается в вариантах сухопутного, морского и воздушного базирования.

Первым иностранным заказчиком сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos стали Филиппины. Манила получила первую партию заказанных ракет в апреле 2024 года, вторую - в апреле 2025 года. Контракт на сумму $375 млн был подписан в январе 2022 года. Согласно условиям сделки, всего Филиппины получат три батареи для ракетного комплекса, дальность которого составляет 290 км, а скорость в три раза превышает скорость звука. Сделка также включает обучение операторов и необходимый комплексный пакет логистической поддержки.