Заседание по банкротству шахты запланировано на 9 сентября

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 650 человек уволились с шахты "Спиридоновская" в Кемеровской области, на которой задерживали выплату заработной платы горнякам, общая задолженность составляет 216 млн рублей. Заседание суда по банкротству шахты запланировано на 9 сентября, сообщил председатель правительства региона Андрей Панов в своем Telegram-канале.

В июне 2025 года министр угольной промышленности Андрей Брижак по итогам встречи с коллективом шахты сообщал, что шахту готовят консервацию из-за сложной ситуации в угольной отрасли. В частности, задержки по выплате заработной платы составляют более месяца. После этого, Панов призвал горняков не ждать, когда задолженность достигнет внушительных размеров, и перейти на работу в другие предприятия, где зарплату платят регулярно. В августе он сообщил, что уволились свыше 500 человек, задолженность составила 193 млн рублей.

"Из 938 работников на сегодня фактическая численность на предприятии 279 человек, из которых 268 задействованы в работе системы жизнеобеспечения шахты "Спиридоновская". В августе собственником частично произведена оплата алиментов и заработной платы за июнь. Средства поступили благодаря продаже очередной партии угля. Однако уже почти неделю и открытым способом уголь не добывают, предприятие стоит, а долги каждый день увеличиваются. Если учесть, что на сегодня долг за июнь, июль и август по всем выплатам составляет 216,5 млн рублей, ситуация в целом особого оптимизма не вызывает", - написал Панов.

Он добавил, что руководство шахты надеется на введение процедуры наблюдения. Заседание суда, где будет рассматриваться дело о признании предприятия банкротом, состоится 9 сентября. Также на 10 сентября назначена очередная встреча с коллективом шахты.

"Как сообщил сегодня на совещании генеральный директор ООО "Шахта "Спиридоновская" Вячеслав Юрьевич Малахов, погасить долги за июль при самом оптимистичном раскладе предприятие сможет не раньше ноября. А полный расчет с работниками произведут не раньше апреля 2026 года", - добавил Панов.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.