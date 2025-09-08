Прогноз по выручке Росатома по новым продуктам увеличили в два раза

По итогам 2024 года композитный дивизион корпорации включил в себя 5 бизнес-единиц, 31 компанию, 17 заводов в 15 регионах России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Прогнозируемая выручка госкорпорации "Росатом" к 2034 году по направлению новых материалов увеличена с 77 до 140 млрд рублей, рост производства по углеволокну - с 1 200 до 3 200 тонн. Об этом говорится в годовом отчете госкорпорации, опубликованном на портале публичной отчетности.

"По итогам 2024 года композитный дивизион корпорации включил в себя 5 бизнес-единиц, 31 компанию, 17 заводов в 15 регионах Российской Федерации. Прогнозируемая выручка 2034 года по направлению была увеличена с 77 до 140 млрд рублей, рост производства по углеволокну - с 1 200 до 3 200 тонн", - говорится в документе.

В мае 2024 года успешно испытаны композиты производства Росатома для киля самолета МС-21: имитировано 10 тысяч полетов. В сентябре 2024 г. был протестирован лайнер Tango, также изготовленный из композитов госкорпорации. Применение композитов корпорации позволило увеличить дальность полета двухместного паралета путешественника Федора Конюхова с 900 до 1 300 км. "На 2025 год намечено дальнейшее наращивание мощностей производств углеволокна и препрегов", - отмечается в отчете.