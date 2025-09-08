Портфель заказов Росатома по новым продуктам превышает целевой уровень на 26%

Показатели достигли 3894,4 млрд рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Портфель заказов госкорпорации "Росатом" на 10 лет по новым продуктам (вне контура атомной отрасли) достиг 3 трлн 894,4 млрд рублей, на 25,6% превысив целевой уровень. Об этом говорится в годовом отчете госкорпорации, опубликованном на портале публичной отчетности.

"Портфель заказов корпорации на 10 лет по новым продуктам (вне контура атомной отрасли) достиг 3894,4 млрд рублей при целевом ориентире 3 100 млрд рублей, что на 794,4 млрд рублей (на 25,6%) выше целевого уровня", - говорится в отчете.

Выручка по новым продуктам (вне контура атомной отрасли) составила 1 трлн 473,8 млрд рублей при целевом ориентире 1 трлн 141,9 млрд рублей, что на 331,1 млрд (на 29,1%) выше целевого уровня. Интегральный показатель по новым продуктам перевыполнен на 27,3%, что обусловлено увеличением объемов по трейдингу, логистическим услугам, услугам ледокольного флота, судостроению, спецсталям, инжинирингу и энергосервису, выводу из эксплуатации ЯРОО, спецхимии и другим, отмечается в отчете.