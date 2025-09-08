Зарубежная выручка Росатома в 2024 году составила почти $18 млрд

Портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил $128,8 млрд

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Зарубежная выручка госкорпорации "Росатом" в 2024 году составила почти $18 млрд. Об этом говорится в годовом отчете госкорпорации, опубликованном на портале публичной отчетности.

"Зарубежная выручка в 2024 году составила $17 млрд 983 млн. Портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил $128,8 млрд", - говорится в документе.

По состоянию на конец минувшего года 204 зарубежных подразделения госкорпорации "Росатом" и ее организаций действовали в 51 зарубежной стране. "Учитывая, что интерес заказчиков на энергетическом рынке смещается в сторону гибких решений (как по объему генерации, так и по объему финансирования), важнейшее направление, которому корпорация будет уделять особое внимание в 2025 году, - продвижение АСММ (атомные станции малой мощности - прим. ТАСС). Планируется выйти на новые договоренности по таким проектам со странами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", - говорится в отчете.

С целью сделать свое присутствие на зарубежных рынках более эффективным Росатом намерен диверсифицировать свои продуктовые предложения. В планах госкорпорации - усиление работы на зарубежных рынках по направлениям ветроэнергетики, накопителей энергии, электромобильности, учитывая высокий потенциал данных сегментов рынка.