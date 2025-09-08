Росатом в 2024 году заключил семь контрактов на поставку урановой продукции

Портфель заказов на 10-летний период в целом сохранился на уровне предыдущих лет, отметили в компании

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Росатом в минувшем году заключил семь новых контрактов на поставку урановой продукции в пять стран. Об этом говорится в годовом отчете госкорпорации, опубликованном на портале публичной отчетности.

"Портфель заказов урановой продукции на десятилетний период в целом сохранился на уровне предыдущих лет. В отчетном году заключено семь новых сделок на поставку урановой продукции, включая дополнения к действующим контрактам, c шестью заказчиками из пяти стран", - говорится в отчете.