Важно обеспечивать равные возможности, чтобы настроить синхронное развитие территорий, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило комплексный план развития инфраструктуры в регионах страны на период до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Как подчеркивал глава государства, для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечивать равные возможности. Чтобы настроить синхронное развитие территорий, правительство утвердило масштабный комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036 года. В его рамках предстоит построить и реконструировать около 4,5 тыс. км железных дорог, свыше 2 тыс. км автомобильных магистралей, более 800 км линий электропередачи сверхвысокого напряжения, проложить почти 20 тыс. км магистральных волоконно-оптических линий связи", - сказал Мишустин.

Намечено обновление 40 медицинских организаций и исследовательских центров. Будут возведены десятки университетских кампусов. 60 аэропортовых комплексов существенно модернизируют. Планируется запустить 10 новых энергоблоков на 5 атомных электростанциях. Запланировано строительство и многих других важных объектов инфраструктуры, добавил премьер.

По его словам, системная работа будет проведена в рамках действующих национальных проектов, государственных программ и при активном использовании российскими субъектами специально созданных для этих целей механизмов поддержки, которые уже показывают свою эффективность. Так, с нынешнего года регионам предоставлена возможность списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, а также увеличен объем инфраструктурных бюджетных кредитов на следующие шесть лет.

"Хочу обратить внимание коллег, кураторов своих направлений, руководителей регионов: нужно держать на постоянном контроле ситуацию. Все намеченные задачи должны быть выполнены полностью и в срок", - резюмировал Мишустин.