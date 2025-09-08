Она нацелена на увеличение численности транспортных средств, которые его используют

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительством утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года. Она нацелена на увеличение численности транспортных средств, которые такой вид топлива используют. И на создание современной заправочной и сервисной инфраструктуры", - сказал он.

В документ включены восемь сегментов транспортных средств и техники, перевод которых на газомоторное топливо даст заметный экономический и экологический эффект, а также приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов.

Это автомобильный, морской, железнодорожный и внутренний водный транспорт, сельскохозяйственная, коммунальная и дорожно-строительная техника, а также специальное оборудование, которое предназначено для выполнения работ в карьерах и горных выработках.

"Президент подчеркивал, что для нашей страны использование газомоторного топлива является приоритетным. И базовый сценарий продвижения в этой сфере учитывает все существующие вызовы на мировых энергетических рынках. Его реализация, по мнению экспертов, даст возможность почти в четыре раза увеличить объем потребления такого топлива - с нынешних 2,5 млрд куб м до 10 млрд", - сказал Мишустин.

Все эти меры, продолжил он, позволят расширить внутренний спрос на природный газ, ускорить создание нового сегмента экономики и способствовать улучшению экологии в городах, что в свою очередь поможет дальнейшему повышению качества жизни россиян.