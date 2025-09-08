Подать заявку на участие в торгах можно до 13 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Вторая западная оборонительная казарма Кронштадта выставлена на торги под восстановление. На территории исторического комплекса можно будет в том числе создать образовательное учреждение или арт-пространство, указывается на сайте ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ объявил конкурс по реализации Второй западной оборонительной казармы Кронштадта (входит в состав Санкт-Петербурга). В составе лота: продажа исторического комплекса площадью 24,9 тыс. кв. м и аренда участка 3,97 га", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, новый собственник сможет разместить на территории комплекса образовательное учреждение, арт-пространство или заняться созданием многофункционального комплекса. Кроме того, собственнику будет доступно льготное финансирование для приведения объекта в порядок и современного приспособления под 9% годовых.

Подать заявку на участие в торгах желающие смогут до 13 октября, сам конкурс назначен на 17 октября. Начальная цена лота - 548,73 млн рублей.

Казармы, являющиеся объектом культурного наследия федерального значения, расположены по адресу: ул. Зосимова, д.3. Сооружение возведено в 1826-1828 годах. В этот период Кронштадт отстраивался после разрушившего многие укрепления наводнения. Сухопутная защита крепости была обеспечена стеной, двумя оборонительными казармами и завершенным к 1848 году Кронверкским каналом.

В настоящий момент сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса обязуется провести работы по его реставрации и сохранению, а также соблюдать требования по содержанию и использованию в соответствии с законом.