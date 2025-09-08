Разведанные запасы редкоземельных металлов в России составляют 28,5 млн тонн, отметил глава ведомства Олег Казанов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Роснедр не ждет в ближайшее время открытия новых крупных месторождений редкоземельных металлов в РФ, поскольку такие открытия уже состоялись. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Олег Казанов.

"По редкоземельным металлам я не жду в ближайшее время крупных открытий, потому что они уже состоялись. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах есть перспективы и новых открытий, но это для сценариев резкого роста спроса", - сказал он.

Казанов уточнил, что разведанные запасы редкоземельных металлов в РФ составляют 28,5 млн тонн, а российское потребление всего - 2,1 тыс. тонн в год.

По его словам, перспективы открытия новых крупных месторождений твердых полезных ископаемых - это больше вопрос востребованности их со стороны промышленности. "Мы ждем открытий тех металлов, которые нужны стране. Скорее это не геологический вопрос, а вопрос востребованности металлов с точки зрения промышленности. Здесь не только у нас, но и во всем мире основные лидеры - это золото, медь, свинец и цинк", - отметил Казанов, отвечая на вопрос о том, открытия крупных месторождений каких металлов ждет ведомство.

Глава Роснедр уточнил, что основной бенефициар новой экономики - это не редкоземельные металлы, а медь, потому что на единицу установленной мощности ветростанции требуется в пять раз больше меди, чем для такой же мощности для традиционной генерации.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск 10 сентября.