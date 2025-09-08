Это связано с отсутствием блока управления системой вызова экстренных служб и блока управления систем подушек безопасности

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Автоваз" объявил об отзыве почти 9 тыс. автомобилей Lada Legend, реализованных с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года, из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных служб и блока управления систем подушек безопасности, сообщили в Росстандарте.

"Отзыву подлежат 8 912 автомобилей Lada Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) "ЭРА-ГЛОНАСС" и блока управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ)", - говорится в сообщении.

На всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб и блока управления СНПБ. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств, отметили в Росстандарте.

"Автоваз" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзывную программу.

Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках этой отзывной программы. Все работы будут проводиться бесплатно.