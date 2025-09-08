На всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб, отмечает Росстандарт

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Автоваз" объявил об отзыве свыше 14 тыс. автомобилей Lada Travel, реализованных с октября 2021 года по ноябрь 2023 года, из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных служб. Об этом сообщил Росстандарт.

"Отзыву подлежат 14 024 автомобиля Lada Travel, реализованных в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС)", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, на всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб. "Автоваз" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзывную программу.

Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках этой отзывной программы. Все работы будут проводиться бесплатно.