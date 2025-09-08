Показатели выросли на 20,1% по сравнению с 2023 годом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выручка госкорпорации "Росатом" в открытой части в 2024 году составила 3 трлн 88 млрд рублей, что на 20,1% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в годовом отчете госкорпорации, опубликованном на портале публичной отчетности.

"Увеличение выручки в открытой части составило 20,1% по сравнению с 2023 годом (3,088 трлн рублей в 2024 году), что стало результатом реализации транспортных услуг, ураносодержащей продукции и услуг по обогащению, проектов по сооружению АЭС, приобретенной электроэнергии и произведенной электроэнергии, теплоэнергии и мощности, а также прочих направлений", - говорится в документе.

Затраты на охрану окружающей среды за 2024 год составили 36,44 млрд рублей (рост за год - 26%). Социальные расходы госкорпорации за последние четыре года выросли в два раза, составив 21,7 млрд рублей в 2024 году (в 2021 году - 11,4 млрд рублей). Социальные расходы на одного работника в год возросли на 11,6%, с 1,9 млн рублей в 2023 году до 2,2 млн рублей в 2024 году. В 2024 году 60% расходов на реализацию социальных программ составили расходы на программы, направленные на сохранение здоровья работников и поддержку здорового образа жизни.

Затраты на поддержку работников с семейными обязанностями (то есть имеющих на воспитании детей, доля таких работников составляет более 60%) в Росатоме в 2024 году составили 11 млрд рублей. Общий рост затрат госкорпорации на поддержку работников с семейными обязанностями с 2022 по 2024 год составил 59,4% (в том числе 6,9 млрд рублей в 2022 году и 8 млрд рублей в 2023 году).