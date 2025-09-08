Сбербанк ранее запустил такую функцию через технологию Bluetooth Low Energy

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Т-банк тестирует бесконтактную оплату с помощью сервиса T-Pay для пользователей iPhone. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Ранее Сбербанк запустил оплату покупок с помощью iPhone через технологию Bluetooth Low Energy. Пока это единственный банк, у которого есть такая услуга.

"Т-банк действительно скоро запустит бесконтактную оплату с помощью сервиса T-Pay на iPhone", - отметили в кредитной организации.

Когда именно технология станет доступна всем клиентам банка, не уточняется.

На конец II квартала 2025 года "Т-технологии" находятся на втором месте по количеству клиентов среди российских банков - 51,4 млн клиентов.