ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. "Системный оператор" (СО ЕЭС) считает, что отобранных в текущем году проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мощностью 1,56 ГВт на Дальнем Востоке достаточно, и не видит необходимости в проведении еще одного конкурса. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума выразил глава СО ЕЭС Федор Опадчий.

"Пока текущие объемы отобранных проектов ВИЭ мы рассматриваем как предельные, которые могут быть эффективно интегрированы в энергосистему на территориях ДФО <...> С учетом ранее проведенных отборов для второй ценовой зоны в рамках регулярных отборов ДПМ ВИЭ (договор о предоставлении мощности - прим. ТАСС) в ДФО до конца 2030 года должно быть введено 2,5 ГВт новой ВИЭ-генерации, при этом основной объем ввода запланирован на 2026-2028 годы", - сказал он.

По мнению Опадчего, на данный момент в регионе необходимо принять решения по строительству "традиционной" генерации - ТЭС, ГЭС и атомных станций, обеспечивающих закрытие баланса электроэнергии и мощности. "Дальнейшее увеличение объемов ВИЭ без строительства новых ГЭС или систем накопления энергии будет означать снижение эффективности их использования - в периоды наиболее благоприятных погодных условий их энергию будет некуда выдавать", - пояснил он.

Глава "Системного оператора" уточнил, что избыточное сооружение возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке не поможет решению вопроса энергодефицита. "Поэтому отборов, соизмеримых по объемам с прошедшим в этом году, мы в ближайшее время не планируем", - отметил Опадчий.

В июле в России состоялся дополнительный отбор проектов возобновляемых источников энергии для Дальнего Востока, в рамках которого были выбраны 45 объектов с общим плановым объемом установленной мощности 1,56 ГВт. Общая сумма требуемой годовой выручки составила около 34,6 млрд руб.

