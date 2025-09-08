Авторы документа считают, что текущие меры, согласно которым покупателям возвращается разница в цене, недостаточно мотивируют продавцов предоставлять гражданам корректную информацию о товарах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Владимир Плякин внесли в палату парламента законопроект, согласно которому, если цена при оформлении покупки на кассе выше, чем на ценнике, товар для покупателя должен быть бесплатным. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Инициатива предлагает дополнить закон о защите прав потребителей, новой нормой, согласно которой, если сумма товара, указанная в кассовом чеке, превышает полную сумму товара, предоставленную потребителю при ознакомлении с информацией о товаре, то потребитель вправе потребовать возврат уплаченной суммы без возврата товара продавцу.

Авторы законопроекта считают, что текущие меры, согласно которым покупателям возвращается разница в цене, недостаточно мотивируют продавцов предоставлять гражданам корректную информацию о товарах. Принятие инициативы, по мнению парламентариев, спровоцирует ретейлеров строго следить за актуальностью ценников, поскольку каждая ошибка будет обходиться прямыми убытками, а для потребителей обнаружить расхождение цены "станет скорее приятным сюрпризом, чем распространенной проблемой".