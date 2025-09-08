Система учета запасов таких ресурсов налажена, отметил премьер-министр РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему первому заместителю Денису Мантурову держать на контроле подготовку долгосрочного плана развития отрасли редких и редкоземельных металлов.

"Отдельно [на ВЭФ] была затронута тема редких и редкоземельных металлов. Система учета запасов таких ресурсов налажена. Надо внедрять в этот сектор современные технологии. Денис Валентинович, не позднее ноября, как сказал президент, должен быть утвержден долгосрочный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов. Надо это держать на личном контроле", - сказал Мишустин, обращаясь к Мантурову, на оперативном совещании со своими заместителями.