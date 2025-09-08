Запуск проекта "Мурманский СПГ" может быть перенесен на 2032 год

Такие сроки отражены в утвержденном правительством комплексном плане развития инфраструктуры

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта "Мурманский СПГ" компании "Новатэк" мощностью 20,4 млн тонн в год может быть перенесена на 2032 год. Соответствующие сроки отражены в утвержденном правительством РФ комплексном плане развития инфраструктуры до 2036 года.

Согласно документу, строительство магистрального газопровода Волхов - Мурманск на 40 млрд куб. м газа в год, который обеспечит сырьем новый завод, планируется завершить в 2031 году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" совместно с правительством РФ построить и запустить газопровод Волхов - Мурманск до 2030 года.

Между Волховом и Мурманском планируется построить магистральный газопровод протяженностью более 800 км. Газопровод мощностью 40 млрд куб. м в год призван развить газотранспортную сеть северо-западных регионов РФ, обеспечить газом планируемый проект по производству сжиженного природного газа "Мурманский СПГ" и потребителей Карелии и Мурманской области.

"Новатэк" заявлял, что мощность "Мурманского СПГ" превысит 20 млн тонн, он будет состоять из трех линий по 6,8 млн тонн каждая. Предполагалось, что первая будет построена в 2027 году, вторая - в 2029 году. Сроки по третьей линии не назывались. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что "Новатэк" завершит строительство "Мурманского СПГ" до 2030 года.