Мишустин поручил определить набор льгот в едином префрежиме на Дальнем Востоке

Как напомнил премьер-министр, этот режим должен заработать с 2027 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вместе с регионами определить, какой набор льгот для бизнеса будет существовать в едином преференциальном режиме, запускаемом на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года.

"С учетом накопленного опыта надо запустить единый преференциальный режим для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике, чтобы в любом городе, поселке предпринимателям были доступны льготы. Он должен, напомню, заработать с 2027 года", - отметил Мишустин.

"Важно, чтобы Юрий Петрович Трутнев проконтролировал подготовку нормативно-правовой базы. Вместе с коллегами в дальневосточных регионах надо определить набор преференций, их точные параметры, сроки, отраслевую направленность", - подчеркнул глава кабмина.

Премьер-министр также отметил, что "хорошим импульсом для роста частной инициативы в Дальневосточном федеральном округе стало создание территорий опережающего развития". "Что касается международных территорий опережающего развития, механизм станет действовать уже с 1 января следующего года. И конечно, надо проследить, чтобы все прошло без сбоев", - подчеркнул Мишустин.