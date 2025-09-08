Олег Казанов отметил, что компании в связи со сложностями на рынках берегут финансовые ресурсы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 30 аукционов на пользование недрами по углеводородам запланировано на этот год, но процент реализации их будет примерно такой, как и в прошлом году. Компании сейчас берегут свои финансовые ресурсы и не так активно идут за высокорисковыми объектами. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Роснедр Олег Казанов.

"Данные Счетной палаты подтверждаю. Из 66 аукционов 2024 года по углеводородам состоялось 37, остальные не состоялись. В 2025 году планируется чуть более 30 аукционов по углеводородам, но процент реализации, наверное, будет примерно такой же", - сказал он.

Казанов отметил, что компании сейчас в связи со сложностями на рынках берегут финансовые ресурсы. Но это лишь одна из причин, почему аукционы могут не состояться. "Еще одна, и главная, причина в том, что практически все месторождения углеводородного сырья уже относятся к распределенному фонду недр", - рассказал он. Например, по нефти в пользование предоставлены 96% запасов, уточнил Казанов. "В этой ситуации с аукционов реализуются углеводородные объекты, не имеющие статус месторождения - оцененные на уровне прогнозных ресурсов. Это означает, что мы лишь предполагаем, что там есть нефть или газ, но не гарантируем этого. В непростых экономических обстоятельствах компании за такими высокорискованными объектами пока не активно идут", - полагает он.

При этом Казанов отметил, что процент реализации аукционов составляет больше половины. "По твердым полезным ископаемым к концу года будет около 100 аукционов", - добавил он.

Ранее Счетная палата в своем отчете сообщила, что Роснедра по итогам 2024 года провели только 159 из 309 аукционов (или 51,4%) на право пользования недрами из-за снижения активности недропользователей.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск 10 сентября.