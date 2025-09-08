В Росатоме изготовили второй реактор для ледокола "Россия"

По словам главы машиностроительного дивизиона госкорпорации Игоря Котова, всего с учетом двух реакторов-богатырей машиностроители Росатома произвели 12 реакторных установок серии РИТМ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Машиностроители "Росатома" завершили изготовление второго реактора РИТМ-400 для самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" (проект 10510 "Лидер"). Об этом сообщает пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации.

"На заводе "ЗиО-Подольск" завершилась контрольная сборка второй по счету реакторной установки РИТМ-400 для самого мощного в мире атомного ледокола "Россия", - говорится в сообщении. Контрольная сборка - заключительный процесс в изготовлении "сердца" атомохода, в ходе которого проверяется совместимость всех элементов оборудования перед отправкой на верфь. В мае машиностроители отчитались о завершении сборки первого такого реактора. На изготовление комплекта самых мощных судовых установок ушло три года, использовано 100 секретов производства, запатентовано семь изобретений. Из-за высокой мощности оборудования, которая позволит ледоколу "Россия" колоть четырехметровые льды, реакторным установкам дали имена русских богатырей - Добрыни Никитича и Ильи Муромца.

По словам главы машиностроительного дивизиона Росатома Игоря Котова, всего с учетом двух реакторов-богатырей машиностроители Росатома изготовили 12 реакторных установок серии РИТМ, в том числе 10 реакторов РИТМ-200. В работе еще 14 для атомного ледокольного флота и проектов в области малой атомной энергетики.

РИТМ-400 - усовершенствованная версия РИТМ-200. Конструкция уникальна тем, что парогенераторы расположены внутри корпуса, что позволило значительно сократить габариты и вес оборудования. В судостроении это два самых важных параметра РИТМ-400 разработан для применения в качестве основного источника энергии для атомных ледоколов нового поколения, которые статут самыми мощными в мире. Это эволюционное развитие РИТМ-200 с увеличением тепловой мощности до 315 МВт, что превосходит все имеющиеся судовые реакторные установки в мире.