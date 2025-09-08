Взрывному росту притоков в фонды компании способствовала совокупность факторов, отметили в компании

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Открытые и биржевые фонды под управлением УК "Первая" впервые на российском рынке преодолели отметку в 1 трлн рублей по стоимости чистых активов. С начала года объем фондов увеличился более чем в полтора раза, рассказали ТАСС в управляющей компании.

"Впервые на российском рынке стоимость чистых активов открытых и биржевых фондов под управлением одной компании достигла триллиона рублей. Общий объем средств под управлением компании превысил 2,1 трлн рублей", - сообщили в компании.

Отмечается, что взрывному росту притоков в фонды компании способствовала совокупность факторов. Как заявил генеральный директор УК "Первая" Андрей Бершадский, среди этих факторов широкая линейка продуктов, отвечающая условиям любого макроцикла, актуальность инвестиционных решений и демократичный порог входа - в розничные фонды можно вложиться от 10 рублей.

По его словам, продуктами, которые обеспечили такую динамику в последние полтора года, стали фонды, инвестирующие в инструменты денежного рынка и облигации.

"По данным портала Investfunds "Фонд рублевые сбережения" с начала года показал одну из лучших доходностей среди облигационных фондов - его пай прирос почти на 27%. Логично, что в последние месяцы более половины вложений от частных инвесторов в розничные фонды, по данным того же Investfunds, приходится на наши продукты, которые выступают драйвером роста всей индустрии коллективных инвестиций в стране. Мне особенно приятно, что такое знаковое событие для индустрии и экономики в целом случилось именно 8 сентября - в день финансиста", - отметил Бершадский.