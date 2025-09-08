В Волгоградской и Саратовской областях задерживаются 11 поездов

Предпринимаются все необходимые меры для введения поездов в график движения

САРАТОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Задержка 11 пассажирских поездов произошла по техническим причинам в Волгоградской и Саратовской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги (филиал РЖД).

"В настоящее время на участке Петров Вал - Саратов-1 Приволжской железной дороги по техническим причинам от 20 минут до 2 часов задерживаются 11 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты предпринимает все необходимые меры для введения поездов в график движения.