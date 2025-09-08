Согласно плану развития инфраструктуры, его мощность составит 17 млн т в год

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Строительство угольного терминала "Коулстар" в Приморском крае должно начаться в 2025 году, закончиться - в 2028 году, говорится в утвержденном правительством РФ комплексном плане развития инфраструктуры до 2036 года.

Мощность терминала - 17 млн т в год.

Кроме того, в соответствии с планом, в 2029 году должно быть завершено строительство угольного морского терминала "Порт Эльга" в порту Ванино Хабаровского края. Мощность - 30 млн т в год.

К 2030 году планируется построить угольный терминал в рамках объекта "Морской порт Аврора" в Приморском крае на 25 млн т в год, а к 2029 году - нефтеналивной терминал в этом же порту на 10 млн т в год.