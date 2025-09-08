В пресс-службе финансового маркетплейса отметили, что за первые дни сентября сильнее всего в топ-20 банках снизились ставки по вкладам на полтора года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Семь крупных банков из топ-20 снизили ставки по вкладам за первую неделю сентября 2025 года, при этом один банк, наоборот, повысил. Об этом сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", за первые дни сентября сильнее всего в топ-20 банках снизились ставки по вкладам на полтора года: - 0,41 процентного пункта (п.п.), в результате чего средняя ставка опустилась до 10,62%, меньше всего потеряли трехлетние вклады - 0,05 п.п., до 9,62%.

При этом средняя ставка по трехмесячным вкладам упала на 0,15 п.п., по полугодовым вкладам - на 0,13 п.п., по годовым вкладам - на 0,20 п.п. Как сообщили в пресс-службе, по состоянию на 8 сентября средние ставки на эти сроки составляют 15,59%, 14,58% И 13,49% годовых соответственно.

С момента последнего заседания ЦБ по ключевой ставке средние ставки в топ-20 упали на 1,49-2,08 п.п. Среди вкладов до трех лет минимальная ставка по вкладу составляет 5,7%, максимальная - 18,5%.

Индекс рассчитывается "Финуслугами" по вкладам на 100 тыс. рублей в топ-20 банках, крупнейших по розничному портфелю депозитов физлиц.