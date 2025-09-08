ОСК передали акции нескольких предприятий "Северной верфи"

В перечень вошли "Инструмент-СВ", "Машиностроение Северной верфи", "Нива - СВ", "Эфес Северной верфи" и "Норд-Вест Северной верфи"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получит акции ряда акционерных обществ "Северной верфи". Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Так, согласно документу, в перечень акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, акции которых передаются в качестве вклада Российской Федерации в уставной капитал ОСК, входят: "Инструмент-СВ" (4 380 вносимых акций), "Машиностроение Северной верфи" (13 057 вносимых акций), "Нива - СВ" (11 799 вносимых акций), "Эфес Северной верфи" (34 076 вносимых акций) и "Норд-Вест Северной верфи" (58 000 вносимых акций).

Ранее ТАСС сообщал, что главный инженер Василий Волегов был назначен на должность временно исполняющего обязанности генерального директора "Северной верфи" ОСК.