МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Вологодской области взыскал с немецкой компании ETW Energietechnik GmbH 23 млн рублей в пользу ООО "Вологодский мясодел" за неисполненный контракт по поставке оборудования. Иностранный производитель обязался вернуть вологодской компании €248 тыс. предоплаты, но не сделал этого, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Арбитражный суд Вологодской области вынес решение по иску ООО "Вологодский мясодел" к немецкой компании ETW Energietechnik GmbH (ЭТВ Энергитехник ГмбХ) о взыскании задолженности по контракту на сумму 22,963 млн рублей. Исковые требования российского предприятия были удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Немецкий поставщик не исполнил контракт на поставку электрогенераторной установки. В марте 2023 года стороны подписали дополнительное соглашение о расторжении договора в связи с невозможностью поставки оборудования и ETW Energietechnik GmbH обязалась вернуть российскому покупателю полученную предоплату в размере €248 800, однако обязательство не выполнила.

Несмотря на то, что ответчик зарегистрирован на территории Германии, суд известил его в соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ и Гаагской конвенцией 1965 года о вручении за границей судебных и внесудебных документов, доказательства имеются в материалах дела. Возражений от ответчика не поступило.