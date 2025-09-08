Такой срок отражен в утвержденном правительством комплексном плане развития инфраструктуры

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ввод двух энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС в Республике Саха (Якутия) запланирован на 2027 год. Соответствующий срок отражен в утвержденном правительством РФ комплексном плане развития инфраструктуры до 2036 года.

Годом начала строительство указан 2027 год.

Ранее в "Русгидро" просила сдвинуть запуск четвертого и пятого энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС, так как компания не имеет возможности построить блоки без турбин. При этом поставку первой из них ожидают не ранее июля 2026 года.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).