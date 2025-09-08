Это позволит значительно повысить пропускную способность железнодорожного переезда

ТАМБОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Проекту по строительству путепровода в Мичуринске Тамбовской области, который позволит значительно повысить пропускную способность железнодорожного переезда, будет оказана дополнительная поддержка со стороны Минтранса РФ. Об этом сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов по итогам встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

"Особое внимание уделили вопросу строительства путепровода в Мичуринске. Он снимет ограничение пропускной способности железнодорожного переезда и оптимизирует транспортные потоки. Андрей Сергеевич сообщил о проработке Минтрансом вопроса по предоставлению дополнительной федеральной поддержки по этому важному для региона объекту", - сообщил в своем Telegram-канале Первышов.

В пресс-службе правительства региона назвали проект строительства путепровода крайне важным. Так, сегодня интенсивность движения на переезде составляет почти 10 тыс. автомобилей в сутки, а после электрификации участка Ртищево - Кочетовка рост движения поездов вырастет на 30%, что в свою очередь скажется на времени ожидания автомобилей на переезде.

Мичуринск является крупнейшим железнодорожным узлом Тамбовской области и Юго-Восточной железной дороги.