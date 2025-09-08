При этом компания уже провела страховое урегулирование по 17 самолетам

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" направит $1,1 млрд на страховое урегулирование с иностранными лизингодателями по 36 самолетам, сообщил журналистам генеральный директор группы Сергей Александровский на полях прошедшего Восточного экономического форума.

При этом "Аэрофлот" уже провел страховое урегулирование по 17 самолетам. Завершить страховое урегулирование еще 17 воздушных судов планируется до конца сентября, по оставшимся двум - до конца 2025 года. "Общий объем финансирования по самолетам - $1,1 млрд. Это на 17, которые уже урегулировали, 17, которые в процессе, и еще 2, которые планируем урегулировать до конца года", - сказал он.

Как добавил Александровский, общая программа облигаций "Аэрофлота" - 86,9 млрд рублей, 45 млрд рублей из них авиакомпания уже выбрала. "По 17 воздушным судам уже завершили урегулирование, еще по 17 ВС продолжаем работу, до конца сентября завершим. Это достаточно сложная юридическая схема, есть абсолютная готовность с нашей стороны, со стороны контрагента", - отметил он.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.