Мишустин поручил утвердить стратегию развития ДФО до 2030 года

Она должна включать прогноз до 2036 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость утверждения стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

"Необходимо также утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2030 года с прогнозом до 2036. Надо обеспечить тесное взаимодействие ведомств, поскольку документ комплексный и охватит все отрасли", - дал Мишустин поручение на совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр уточнил, что для реализации президентского поручения о сохранении динамики в растущих и традиционных отраслях Дальнего Востока предстоит подготовить и утвердить "соответствующие программы именно для этого макрорегиона и для арктической зоны" на базе национальных проектов технологического лидерства. Помимо этого, нужно "активнее создавать возможности для применения на землях сельскохозяйственных угодий в охране природы и природопользовании на производственных и логистических площадках, беспилотных систем", а действующий там экспериментальный правовой режим распространить на все регионы ДФО и расширить его на такие направления, как ИИ и оборот данных и на использование отечественных цифровых платформ. Кроме этого, также нужно продолжать привлечение частных инвесторов к финансированию инновационных идей и новых и науковых проектов.

Мишустин также рассказал, что для ускоренного формирования комфортной городской среды на Дальнем Востоке и в Арктической зоне были составлены соответствующие мастер-планы. "По поручению президента на реализацию их мероприятий будет направлено не менее 5% от расходов профильных государственных программ. Антон Германович [Силуанов, глава Минфина], надо это обеспечить. Возьмите на контроль", - обратился глава кабмина.