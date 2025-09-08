По мнению парламентариев, основная причина задержек в снятии блокировки - необходимость ручного подтверждения платежа и снятия ограничений силами судебных приставов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Александр Демин направили письмо министру юстиции Константину Чуйченко с предложением разработать механизм автоматического снятия ареста с банковских счетов граждан после оплаты долга по штрафам, алиментам, налогам и другим обязательным платежам. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сохраняется проблема длительной блокировки счетов граждан после погашения ими задолженностей по обязательным платежам. По мнению парламентариев, основная причина задержек в снятии блокировки - необходимость ручного подтверждения платежа и снятия ограничений силами судебных приставов.

"Целесообразно автоматизировать обмен информацией между Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и банковскими организациями таким образом, чтобы снятие ареста со счетов происходило практически сразу после оплаты долга. Как только сведения о погашении задолженности фиксируются в системе ГИС ГМП, она автоматически должна формировать и направлять в обслуживающий банк должника электронное распоряжение о немедленной отмене всех ограничений по соответствующим счетам и картам", - указано в тексте письма.

Парламентарии отметили, что такой механизм позволит обеспечивать разблокировку средств гражданина максимум в течение часа после оплаты, что технически осуществимо при нынешнем уровне развития платежных систем и электронного взаимодействия.