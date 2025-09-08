Речь идет о кроссовере Belgee X50, который впервые возглавил рейтинг

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Белорусский кроссовер Belgee X50 на 36-й неделе 2025 года впервые возглавил рейтинг наиболее популярных иномарок на авторынке России. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Белорусский кроссовер Belgee X50 на 36-й неделе (с 1 по 7 сентября) 2025 года впервые возглавил рейтинг наиболее популярных иномарок на российском авторынке", - сказано в сообщении.

Lada Granta сохранила лидерство на этой неделе с результатом в 2,98 тыс. проданных автомобилей. Белорусский кроссовер Belgee X50 впервые занял второе место (1,4 тыс.), сместив на третью позицию бывшего лидера среди иномарок - Haval Jolion (1,38 тыс.).

"Также отметим, что оба кроссовера по числу реализованных машин опережают отечественную Lada Vesta, которая с результатом 1 364 единицы по итогам первой недели сентября оказалась на четвертой строчке рейтинга. Показатели остальных моделей за этот период не дотягивают до 1 тысячи единиц", - добавили в "Автостате".