МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2025 года, по предварительным данным, составили 3,92 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

Это 65,3% от запланированного объема.

Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов "Эффективная и конкурентная экономика" - (73,8%), "Семья" - (72,9%), "Новые технологии сбережения здоровья" - (71,3%), "Молодежь и дети" - (70,7%), "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - (70,3%), "Кадры" - (69,9%).

Исполнение по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" составило 65,2%, "Продолжительная и активная жизнь" - 65,1%, "Туризм и гостеприимство" - 53,4%, "Новые атомные и энергетические технологии" - 53%, "Инфраструктура для жизни" - 52,1%, "Новые материалы и химия" - 50,7%, "Экологическое благополучие" - 50,2%, "Беспилотные авиационные системы" - 48,5%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроекта "Эффективная транспортная система" - 44,8%, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 44,1%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 39,5%, "Средства производства и автоматизации" - 21,2%.