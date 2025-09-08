По данным на 18:17 мск, показатель рос на 2,02%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Курс евро на российском межбанковском рынке превысил 97 рублей впервые с 9 марта 2025 года, свидетельствуют данные площадки "Финам".

По данным на 18:17 мск, курс евро рос на 2,02% - до 97,144 рубля. В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке рос на 1,74%, до 82,7019 рубля.

К 18:27 мск курс евро замедлил рост и находился на уровне 97,009 рубля (+1,88%), доллар торговался на уровне 82,5697 рубля (+1,58%).

Ранее сообщалось, что курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 82 рубля впервые с 30 июля 2025 года, курс евро превысил 96 рублей впервые с 14 апреля 2025 года. При этом официальный курс доллара также превысил 82 рубля впервые с 30 июля, а курс евро - 96 рублей впервые с 12 апреля.