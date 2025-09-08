К 18:35 валюта замедлила рост и находилась на уровне 11,59 руб.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Курс юаня на Московской бирже поднимался более чем на 20 коп., свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:23 мск юань рос на 20,45 коп. - до 11,6055 руб. К 18:35 мск юань замедлил рост и находился на уровне 11,59 руб. (+18,9 коп.). В это же время индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 920,77 пунктов (+0,67%), индекс РТС снижался на 0,31%, до 1 117,23 пункта.

"Рубль продолжает тенденцию умеренного ослабления. Способствовать этому может совокупность факторов - и отмена требования к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки, и вероятное восстановление импорта, и ожидания по снижению ключевой ставки. Также могут влиять и геополитические риски - риторика западных партнеров в отношении России опять ужесточилась", - отметила эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

Ранее сообщалось, что курс евро на российском межбанковском рынке превысил 97 руб. впервые с 9 марта 2025 года. Днем курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 82 руб. впервые с 30 июля 2025 года, а юань на Мосбирже превысил 11,5 руб. впервые с 29 июля 2025 года.